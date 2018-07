Mello e Feijão vão às oitavas nas duplas na Austrália Eliminados da chave de simples do Aberto da Austrália, Ricardo Mello e João Souza, o Feijão, avançaram neste sábado para as oitavas de final entre as duplas. Os brasileiros venceram Victor Hanescu (Romênia) e Olivier Rochus (Bélgica) por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em uma hora e 28 minutos de partida.