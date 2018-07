Mello estreia no Brasil Open nesta segunda-feira Ricardo Mello, na chave de simples, e o duplista Bruno Soares serão os primeiros brasileiros a entrar em quadra no Brasil Open 2012, em São Paulo, nesta segunda-feira. Atual número três do País, Mello enfrentará o espanhol Pere Riba na sessão noturna, no Ginásio do Ibirapuera.