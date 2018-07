Mello, Hocevar e Zampieri vencem na estreia em Curitiba O Brasil garantiu três tenistas nas oitavas de final do Challenger de Curitiba nesta segunda-feira. Fazendo suas estreias, Ricardo Mello, Ricardo Hocevar e Caio Zampieri conseguiram vitórias nas quadras de saibro do Graciosa Country Club, local do torneio. O único brasileiro derrotado foi Rogério Dutra da Silva.