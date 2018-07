Mello luta, mas perde de Fish em Roland Garros

Com o resultado, o brasileiro, 88.º do ranking, se despediu mais cedo no Grand Slam francês. O Brasil agora só conta com um tenista na chave de simples. Thomaz Bellucci venceu em sua estreia nesta segunda e deverá voltar à quadra na manhã de quarta. Também garantido na segunda rodada, Fish terá pela frente o vencedor do confronto entre o espanhol Daniel Gimeno-Traver e o holandês Robin Haase.

Favorito, Fish contou com seu forte saque para fazer a diferença nesta segunda. Cravou 12 aces e converteu 78% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Também foi mais agressivo nas trocas de bola. Foram 47 bolas vencedoras, contra apenas 25 do brasileiro.

Neste ritmo, o americano abriu vantagem com facilidade no set inicial, mas teve problemas na segunda parcial. Mello teve o saque quebrado no segundo set, mas salvou os break points seguintes, devolveu a quebra e venceu o duelo no tie-break. No entanto, não conseguiu manter o mesmo rendimento nas duas parciais seguintes e foi superado pelo número dez do mundo.

Ainda nesta segunda, o russo Nikolay Davydenko estreou com vitória sobre o alemão Denis Gremelmayr por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2), 6/1 e 6/3, enquanto o francês Gael Monfils bateu outro alemão, Bjorn Phau, por 3 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3, 7/5 e 6/0.

Já o francês Michael Llodra não resistiu ao belga Steve Darcis e foi derrotado de virada, por 6/7 (5/7), 6/3, 6/3 e 6/3. O sérvio Janko Tipsarevic superou o argentino Brian Dabul 7/6 (7/1), 6/1 e 6/0, enquanto o russo Igor Andreev venceu outro francês, Florent Serra, por 6/4, 6/1 e 6/3. O colombiano Alejandro Falla bateu o italiano Potito Starace por 7/6 (7/2), 6/1 e 6/1.