Mello surpreende Isner na estreia e avança em Belgrado

Com o resultado, Mello irá lutar por uma vaga nas quartas de final contra o esloveno Blaz Kavcic, que na estreia bateu o alemão Tobias Kamke por 7/6 (6/0) e 6/1. Caso volte a ganhar nas oitavas, o brasileiro deverá ter pela frente na fase seguinte ninguém menos do que o sérvio Novak Djokovic, tenista número 2 do mundo e cabeça de chave número 1 em Belgrado, que nesta terça conheceu o seu rival na segunda rodada.

Djokovic irá medir forças com o romeno Adrian Ungur, que na estreia superou o espanhol Ruben Ramirez-Hidalgo por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (2/7) 6/3 e 6/4.

E a vitória de Mello foi duplamente amarga para Isner, já que o tenista dos Estados Unidos comemorou o seu 26.º aniversário nesta terça e, por causa da derrota para o brasileiro, fatalmente deixará o top 30 do ranking na próxima semana - ele ocupa atualmente a 29.ª colocação.

Hoje na 90.ª posição da ATP, Mello bateu Isner no segundo duelo que travou com o norte-americano, que levou a melhor sobre o tenista do Brasil no Masters 1.000 de Indian Wells deste ano, quando aplicou 2 sets a 0.

Outro favorito eliminado na estreia nesta terça foi o argentino Juan Monaco. Oitavo cabeça de chave, ele caiu diante do espanhol Feliciano Lopez, que venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5. Com o triunfo, o tenista da Espanha irá encarar o chileno Fernando Gonzalez, que derrotou o eslovaco Martin Klizan por 6/2 e 6/4.

O letão Ernest Gulbis, sexto cabeça de chave, por sua vez, foi eliminado na primeira rodada pelo ucraniano Illya Marchenko, que aplicou 6/2 e 6/4 para avançar.

Outros tenistas que já garantiram vaga na segunda rodada nesta terça foram o alemão Michael Berrer, o espanhol Marcel Granollers e o indiano Somdev Devvarman, que eliminaram, respectivamente, o austríaco Alexander Peya, o croata Franco Skugor e o casaque Mikhail Kukushkin.