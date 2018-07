Melo aprova início no ATP Finals e garante: 'pensamos em título'

Após a eliminação de Bruno Soares na fase de grupos com a derrota para os irmãos Bob e Mike Bryan nesta sexta-feira, o Brasil aposta todas as fichas em Marcelo Melo na semifinal do ATP Finals. Neste sábado, Melo e o parceiro Ivan Dodig enfrentam às 10h (horário de Brasília) a parceria formada pelo polonês Lukasz Kubot e o sueco Robert Lindstedt por vaga na decisão em Londres. Em 2013, o time do mineiro parou exatamente na semifinal, quando caiu para os atuais campeões David Marrero e Fernando Verdasco.

Ao contrário do que aconteceu na edição anterior (quando venceram os três jogos na fase inicial), Melo e Dodig ficaram em segundo lugar do seu grupo nesta temporada, com duas vitórias e uma derrota na Chave B. Mas a campanha não deixa de mostrar semelhanças positivas. Logo na primeira partida da semana, a parceria do mineiro derrotou os rivais mais cotados do grupo, o time formado pelo canadense Daniel Nestor e do sérvio Nenad Zimonjic.

Em entrevista exclusiva ao Estado, Melo admitiu que o nível apresentado lembrou o primeiro triunfo do ano passado, quando o brasileiro e o croata derrotaram os irmãos Bryan. "Começar com vitória diante de Nestor e Zimonjic nos trouxe confiança assim como em 2013 quando batemos os Bryan na estreia. Foi importante principalmente pelo Ivan (Dodig) vir de lesão e chegar sem saber se estaria recuperado. Ganhar deles foi decisivo para a classificação e para adquirir um bom ritmo".

Na sequência do grupo, Melo e Dodig derrotaram os espanhóis Marc Lopez e Marcel Granollers, selando a vaga na semifinal. Nem mesmo a derrota para os franceses Julien Benneteau e Edouard Roger-Vasselin, campeões de Roland Garros, minou o embalo do brasileiro. "Nossa primeira fase foi parecida com 2013. Foi um pequeno detalhe que nos fez perder o match tiebreak para os franceses. Em nível de jogo, posso dizer que estamos jogando até melhor esse ano", confessou o 10.° melhor duplista do ranking da ATP.

Na semifinal, Melo e Dodig farão o tira-teima contra Kubot e Lindstedt na temporada. Os atuais campeões do Australian Open levaram a melhor no duelo exatamente em Melbourne, em janeiro, enquanto que a dupla do brasileiro prevaleceu no ATP 500 de Barcelona em maio.

Kubot e Lindstedt, assim como a parceria de Melo, também chegaram a Londres com ar de incerteza, mas não por problemas de lesão. Depois do título no primeiro Grand Slam da temporada, o polonês e o sueco sequer conseguiram aparecer em outra final no circuito. Surpreendentemente renasceram em Londres com uma fase de grupos impecável. Foram os primeiros da Grupo A com vitórias frente a Soares e Peya, irmãos Bryan e o par de Jean-Julien Rojer e Horia Tecau.

Melo sabe da dificuldade que terá pela frente nesse sábado, porém cobiça muito mais do que a semifinal. "A cada dia, nossa dupla está mais sólida, estamos aprimorando a maneira de atuar juntos. Se continuarmos jogando dessa forma, temos boas chances de conseguir o título", confia o brasileiro.

Até aqui, o tenista natural de Belo Horizonte conquistou apenas um título em Auckland com o austríaco Julian Knowle, mas somou finais do Masters 1000 de Toronto e Monte Carlo, ATP 500 de Tóquio e Rio de Janeiro, além da semifinal do US Open. Em outubro, chegou a ser o terceiro melhor duplista do mundo atrás apenas dos Bryan.

Semifinais do ATP Finals de duplas

10h – Ivan Dodig (CRO)/Marcelo Melo vs. Robert Lindstedt (SWE)/Horia Tecau (ROU) – com transmissão do Sportv 2

16 – Bob Bryan (USA)/ Mike Bryan (USA) vs. Julien Benneteau (FRA)/Edouard Roger-Vasselin (FRA)