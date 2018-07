Após atraso de sete horas, Marcelo Melo vai às oitavas nas duplas

Depois de uma longa espera que durou sete horas por causa da chuva que atrapalhou a programação dos confrontos da chave de duplas do Aberto da Austrália, o brasileiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig confirmaram favoritismo de forma rápida, nesta sexta-feira, para garantir classificação às oitavas de final em Melbourne.

Cabeças de chave número 2 do torneio de duplas masculinas do primeiro Grand Slam do ano, Melo e Dodig venceram os norte-americanos Austin Krajicek e Donald Young por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em apenas 52 minutos.

Líder do ranking mundial entre os duplistas, Melo assim se credenciou para enfrentar ao lado do croata na próxima fase os vencedores da partida entre a dupla formada pelo uruguaio Pablo Cuevas e o espanhol Marcel Granollers e a parceria firmada pelo Mikhail Elgin com o holandês Matwe Middelkoop.

Para avançar sem sustos às oitavas de final, Melo e Dodig confirmaram todos os seus saques e converteram três de seis break points diante de Krajicek e Young, que tiveram apenas duas chances de quebrar o serviço de seus adversários e não aproveitaram nenhuma delas.

BELLUCCI E DEMOLINER CAEM

Eliminado na segunda rodada da chave de simples do Aberto da Austrália na última quinta-feira, Thomaz Bellucci agora caiu na disputa das duplas em Melbourne nesta sexta. Atuando ao lado do também brasileiro Marcelo Demoliner, o tenista número 1 do País foi derrotado pelo filipino Treat Huey e o bielo-russo Max Mirnyi, que venceram por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 7/6 (7/2) e 6/4.

Cabeças de chave número 14, Huey e Mirnyi travaram um duelo muito equilibrado com os brasileiros. Cada dupla conseguiu apenas uma quebra de saque cada no confronto, sendo que o segundo set só foi ser definido no tie-break.

O triunfo fez o filipino e o bielo-russo se credenciarem para encarar na próxima fase o indiano Rohan Bopanna e o romeno Florin Mergea, que em outro duelo do dia superaram os checos Lukas Dlouhy e Jiri Vesely por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/2.

Outra dupla de grande destaque que assegurou classificação às oitavas de final nesta sexta foi a formada pelos irmãos Bob e Mike Bryan. Cabeças de chave número 3, os norte-americanos avançaram ao derrotar o indiano Mahesh Bhupathi e o luxemburguês Gilles Muller por 6/3 e 6/2.

Assim, os duplistas mais vencedores da história se credenciaram para enfrentar na próxima fase o sul-africano Raven Klaasen e o norte-americano Rajeev Ram, que em outro confronto desta sexta eliminaram Steve Johnson e Sam Querrey, ambos dos Estados Unidos, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (7/4).

Outra dupla com vaga assegurada nas oitavas de final é a formada pelo canadense Vasek Pospisil e o norte-americano Jack Sock. Cabeças de chave número 9, eles contaram com a desistência da parceria firmada pelo holandês Robin Haase e o espanhol Fernando Verdasco e avançaram por W.O..

DUPLAS MISTAS

A chuva que atrasou a programação de confrontos na Austrália nesta sexta-feira acabou adiando a estreia do brasileiro Bruno Soares na chave de duplas mistas do Grand Slam. Ele e a russa Elena Vesnina, cabeças de chave número 5, iriam estrear contra o sul-coreano Hyeon Chung e a chinesa Saisai Zheng, mas o confronto foi cancelado e ainda não teve a sua nova data de disputa confirmada.