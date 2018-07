Melo bate dupla experiente em Paris e fatura 14ª vitória consecutiva Marcelo Melo segue embalado nesta reta final da temporada. Nesta sexta-feira, o número 1 do mundo nas duplas e o croata Ivan Dodig venceram os experientes Rohan Bopanna, da Índia, e Florin Mergea, da Romênia, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (4/7) e 12/10, em 1h33min, pelas quartas de final do Masters 1000 de Paris, na França.