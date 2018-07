Melo bate Soares e é campeão nas duplas em Auckland

AUCKLAND - No duelo brasileiro da decisão da chave de duplas do Torneio de Auckland, Marcelo Melo levou a melhor. Atuando ao lado de Julian Knowle, ele venceu seu compatriota Bruno Soares e outro austríaco, Alexander Peya, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 10/5, e levantou o troféu da competição que serve como preparação para o Aberto da Austrália.

Marcelo Melo não atuou com o parceiro que está acostumado, já que Knowle substituía o croata Ivan Dodig, mas ainda assim levou a melhor sobre a segunda melhor dupla do mundo. Além disso, Melo mostrou estar em forma para o primeiro Grand Slam do ano, no qual deverá voltar a atuar com Dodig.

Este foi o segundo duelo entre Melo e Soares na temporada. Na semana passada, no Torneio de Doha, pelas semifinais, Bruno Soares levou a melhor, atuando ao lado de Peya, mas seria derrotado na decisão. Ele, aliás, defendia o título no Torneio de Auckland, sendo que em 2013 atuou ao lado de Colin Fleming. A decisão em Auckland foi muito equilibrada e cheia de quebras de serviço - oito no total -, além de erros no saque. Melo e Knowle começaram piores, mas souberam se adaptar melhor ao jogo e arrancaram para a vitória a partir do segundo set.

SIMPLES Na chave de simples, o norte-americano John Isner não deu chances para a zebra e sagrou-se campeão. Cabeça de chave número 3 do torneio, ele derrotou o taiwanês Yen-Hsun Lu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/6 (9/7), levantando seu primeiro troféu na temporada.

Em sua primeira final na carreira, Lu deu muito trabalho e mostrou porquê havia eliminado o favorito David Ferrer nas semifinais. Isner, no entanto, aproveitou sua principal arma, o saque, para vencer. Ele cedeu apenas um break point, que salvou, ao adversário e mostrou mais experiência nos momentos decisivos.