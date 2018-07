Melo bate Soares na final de duplas em Toronto e fatura o seu 4º Masters

Parceiros na Copa Davis e também nos Jogos Olímpicos do Rio, que começam na próxima semana, Marcelo Melo e Bruno Soares se enfrentaram neste domingo na final do Masters 1000 de Toronto. E o primeiro deles, atuando ao lado do croata Ivan Dodig, levou a melhor sobre o seu compatriota e o britânico Jamie Murray ao vencer por 2 sets a 0, com duplo 6/4, para ficar com o título da competição canadense.

Essa foi a segunda vez que os dois tenistas mineiros mediram forças na final de duplas do Masters 1000 canadense, sendo que na ocasião anterior, em 2014, Soares ficou com o título, então atuando ao lado do seu ex-parceiro austríaco Alexander Peya, com quem também foi campeão da competição também em 2013.

Melo se tornou campeão do importante canadense pela primeira vez, assim como agora contabilizou o seu quarto troféu da série Masters 1000, na qual ele triunfou duas vezes em Xangai e uma em Paris.

Neste novo reencontro de Melo e Soares como adversários, o jogo chegou a ficar interrompido por quase duas horas por causa da chuva. E, depois que o duelo finalmente pôde ser reiniciado, Melo e Dodig, terceiros cabeças de chave, deram continuidade a uma atuação quase perfeita diante dos seus adversários.

Eles confirmaram todos os seus saques na partida sem oferecer nenhuma chance de quebra e ainda converteram dois de quatro break points cedidos por Soares e Murray, cabeças de chave número 2, para encaminhar o triunfo em sets diretos, em apenas 1h10min de confronto.