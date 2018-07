Melo cai nas duplas em Melbourne e Hewitt se despede do tênis

O tenista brasileiro Marcelo Melo foi eliminado nas oitavas de final da chave de duplas do Aberto da Austrália. Neste domingo, o líder do ranking dos duplistas e o croata Ivan Dodig caíram em Melbourne com a derrota para o espanhol Marcel Granollers e o uruguaio Pablo Cuevas por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 2/6 e 6/3, em 1 hora e 44 minutos.

Em 2015, Melo e Dodig foram semifinalistas do Aberto da Austrália. Por isso, o brasileiro tem a condição de líder do ranking de duplas ameaçado por duas parcerias: Horia Tecau (Romênia)/Jean-Julien Rojer (Holanda) e Bob Bryan/Mike Bryan (Estados Unidos).

Diante de Granollers e Cuevas, Melo e Dodig abriram 3/0 no primeiro set, mas permitiram a reação dos adversários, que levaram a parcial para o tie-break e venceram. Depois, o brasileiro e o croata foram soberanos na segunda parcial. No terceiro set, no entanto, não tiveram sequer um break point e acabaram sendo eliminados.

Apesar da queda de Melo, o Brasil ainda tem um representante na chave de duplas do Aberto da Austrália: Bruno Soares. Ele e o britânico Jamie Murray vão encarar pelas oitavas de final Dominic Inglot, também da Grã-Bretanha, e Robert Lindstedt, da Suécia.

APOSENTADORIA OFICIAL DE HEWITT

Os adversários de Granollers e Cuevas nas quartas de final serão os responsáveis pela aposentadoria oficial de Lleyton Hewitt. Após cair na chave de simples na última quinta-feira, quando foi derrotado pelo espanhol David Ferrer e recebeu homenagens, o veterano deu uma sobrevida à sua carreira na chave de duplas do Aberto da Austrália, mas acabou sendo eliminado neste domingo.

Hewitt e o também australiano Samuel Groth perderam para o norte-americano Jack Sock e o canadense Vasek Pospisil por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. O duelo, vencido pelos campeões da edição de 2014 de Wimbledon, chegou a ser interrompido por 20 minutos por causa de uma espectadora que passou mal na arquibancada.

Ao fim do duelo, Hewitt deixou a Margaret Court Arena ovacionado pelos 7,5 mil espectadores, oficializando o fim da sua carreira de tenista profissional.

DUPLAS MISTAS

Já pelo torneio de duplas mistas do Aberto da Austrália, o brasileiro Bruno Soares e a russa Elena Vesnina estrearam com vitória sobre a chinesa Saisai Zheng e o sul-coreano Hyeon Chung por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (4/7) e 10/7, em 1 hora e 35 minutos.

Nas oitavas de final, Soares e Vesnina vão duelar com o austríaco Alexander Peya, ex-parceiro do brasileiro, e a taiwanesa Su-Wei Hsieh. O mineiro possui dois títulos dos torneios do Grand Slam em duplas mistas, conquistados nas edições de 2012 e 2014 do US Open.