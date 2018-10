Melo celebra título e 'passo importante' para conquistar vaga no ATP Finals

Marcelo Melo e Lukasz Kubot levantaram neste domingo o terceiro troféu da dupla nesta temporada. O resultado, na chave de duplas do Torneio de Pequim, deixou a parceria entre o brasileiro e o polonês mais perto do ATP Finals, o torneio que encerra a temporada ao reunir as oito melhores duplas e os oito melhores tenistas de simples do ano, em Londres.

"Foi um passo muito importante para a qualificação para o Finals. Vamos seguir passo a passo, em busca da confirmação da classificação nos próximos torneios", disse Melo. Com o título, o 31º de sua carreira, o brasileiro subiu no ranking da temporada. Ele e Kubot vão passar do oitavo para o sexto lugar, mais próximos da classificação para o Finals.

Eles ficaram mais perto da vaga ao vencerem, na final deste domingo, o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic, que eram os favoritos ao título, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

"Estamos muito felizes por ter conquistado o ATP 500 aqui. É mais um título para nós, o 11º como dupla. Hoje (domingo) foi um jogo excepcional para o nosso lado. Jogamos muito bem, do primeiro ao último ponto. Conseguimos manter o foco, ficamos concentrados na nossa tática de jogo e executamos muito bem. Muito contentes por ter conseguido jogar dessa maneira em uma final", analisou o brasileiro.

Após a conquista, a dupla vai embarcar para Xangai, onde será disputado o penúltimo Masters 1000 da temporada, também em solo chinês, a partir desta segunda-feira. "Estamos indo hoje mesmo para Shangai. É aproveitar o momento, mas já focar nesse outro torneio tão importante, começando para nós daqui a pouco", projetou.