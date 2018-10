Melo comemora vaga no ATP Finals e prevê 'jogo duro' em final contra Soares

Marcelo Melo teve dois motivos para comemorar neste sábado. O tenista brasileiro celebrou a vaga na final da chave e duplas do Masters 1000 de Xangai, na China, e também a classificação para o ATP Finals, o torneio que encerra a temporada ao reunir as oito melhores duplas e os oito melhores tenistas de simples do ano.

As comemorações foram resultado da vitória de Melo e do polonês Lukasz Kubot sobre o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic, que eram os cabeças de chave número dois da competição, pelo placar de 6/2 e 7/5.

Na decisão, Melo e Kubot terão uma missão complicada: encarar o brasileiro Bruno Soares e o escocês Jamie Murray. "Estamos muito felizes, jogando muito bem, cada dia com mais confiança. Amanhã (domingo) vamos com tudo. Mais um jogo duro. O Bruno e o Jamie também vem jogando muito bem. Então, com certeza, vai ser uma grande final", projetou Melo.

O brasileiro disse manter a confiança em alta também pela boa performance em quadra mesmo quando ele e o seu parceiro passaram por dificuldades na partida deste sábado. "Jogamos muito bem, do começo ao fim. E conseguimos manter a calma, depois do Lukasz ter sacado para fechar o jogo e acabar sendo quebrado. Mas quebramos na sequência e finalizamos. Foi muito importante para nós", analisou.

A final da chave de duplas em Xangai está marcada para começar às 2h30 (horário de Brasília). Será apenas o segundo confronto entre os brasileiros nesta temporada. No primeiro, no Masters de Cincinnati, Soares levou a melhor.