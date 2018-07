Melo coroa liderança do ranking com 3º título seguido, em Viena

Marcelo Melo coroou a liderança do ranking de duplas neste domingo com mais um título em sua incrível sequência nestas últimas semanas. Jogando com o polonês Lukasz Kubot, o brasileiro se sagrou campeão do Torneio de Viena, na Áustria, ao vencer na final o britânico Jamie Murray e o australiano John Peers por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/3) e 10/6.

Melo garantiu o topo do ranking da ATP na sexta-feira ao avançar à semifinal em Viena. Ao alcançar esta fase da competição austríaca, ele somou pontos suficientes para desbancar os irmãos Bob e Mike Bryan na lista que será atualizada nesta segunda-feira. O brasileiro vai aparecer na primeira colocação do ranking individual de duplas.

A ascensão de Melo se deve à sequência de vitórias que acumulou nas últimas semanas. Ao levar a melhor na final deste domingo, ele somou o 12º triunfo consecutivo no circuito. A série resultou no terceiro título consecutivo - antes buscou os troféus do ATP 500 de Tóquio e do Masters 1000 de Xangai ao lado do sul-africano Raven Klaasen.

O brasileiro soma agora cinco títulos na temporada 2015, um deles o maior da sua carreira, o de Roland Garros. Ao todo são 18 troféus no circuito. Com este rendimento, chegará como principal favorito no ATP Finals, no qual jogará com seu parceiro habitual, o croata Ivan Dodig, que está atuando em simples em competições de menor nível na Europa. A competição será disputada em Londres, a partir do dia 15 de novembro.

Antes disso, Melo voltará a jogar com Dodig no ATP 500 da Basileia. Em seguida, disputará o último Masters 1000 do ano, em Paris.