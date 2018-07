Melo e Cilic eliminam favoritos nas duplas em Xangai

Melo e Cilic venceram a parceria favorita, quinta cabeça de chave, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/4). Na sequência, eles vão duelar com o alemão Philipp Petzschner e o norte-americano Eric Butorac, que eliminaram os grandes favoritos Mike e Bob Bryan, dupla número 1 do mundo.

Melo é o único brasileiro ainda na disputa em Xangai. Mais cedo, nesta quinta, Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya foram eliminados na segunda rodada. Antes, Thomaz Bellucci já havia caído tanto em simples quanto na chave de duplas.

No torneio de simples, o alemão Tommy Haas venceu a última partida do dia ao atropelar o sérvio Janko Tipsarevic por 6/2 e 6/1, em apenas 1h06min de jogo. Haas será o próximo adversário de outro tenista da Sérvia, o número dois Novak Djokovic, nas quartas de final.