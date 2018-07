Melo e Dodig batem holandeses nas duplas em Roterdã

O brasileiro Marcelo Melo voltou a vencer em seu primeiro compromisso após a queda no Aberto da Austrália, nesta quarta-feira. Na estreia do Torneio de Roterdã, na Holanda, o número 1 do mundo nas duplas atuou ao lado de Ivan Dodig e venceu os donos da casa Jesse Huta Galung e Bart van der Berg por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5.

Dodig e Melo precisaram de somente uma hora para vencerem os azarões holandeses. Foi a primeira partida da duplas desde a precoce queda nas oitavas de final do Aberto da Austrália, quando eles perderam para o uruguaio Pablo Cuevas e o espanhol Marcel Granollers.

A dupla precisou superar um dia irregular no serviço - cometeram três duplas faltas e acertaram somente quatro aces -, que acabou sendo quebrado uma vez no primeiro set. Mas o brasileiro e o croata responderam com quatro quebras e arrancaram para o triunfo sem maiores problemas.

Cabeças de chave número 2, Melo e Dodig já sabem quem serão seus adversários nas quartas de final em Roterdã. Eles terão pela frente o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers, que eliminaram na estreia os franceses Julien Benneteau e Edouard Roger-Vasselin.

SIMPLES

Na chave de simples, destaque para o croata Marin Cilic, que encontrou dificuldades, mas também venceu nesta quarta-feira. Pela segunda rodada, o cabeça de chave número 2 eliminou o luxemburguês Gilles Muller 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 7/6 (9/7), em duas horas de confronto.

Agora, Cilic terá pela frente o alemão Philipp Kohlschreiber, número 32 do mundo, no único confronto já definido pelas quartas de final. Kohlschreiber também se garantiu nesta quarta-feira, ao derrotar o parceiro de Marcelo Melo, Ivan Dodig, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Nas outras partidas já encerradas do dia, todas pela primeira rodada, o francês Jeremy Chardy eliminou o russo Evgeny Donskoy, o sérvio Viktor Troicki bateu o também russo Andrey Kuznetsov, o espanhol Roberto Bautista Agut despachou o português João Sousa e o alemão Alexander Zverev derrotou o canadense Vasek Pospisil.