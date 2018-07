Melo e Dodig derrotam canadenses e vão à final do Masters de Cincinnati

Em seu primeiro torneio depois da decepção nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Marcelo Melo vai disputar um troféu neste domingo. Isso porque ele e o croata Ivan Dodig, retomando a parceria brevemente interrompida em razão da Olimpíada, venceram os canadenses Daniel Nestor e Vasek Pospisil neste sábado e avançaram à final do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos.

Com inesperada facilidade, Melo e Dodig derrotaram os rivais, que jogaram juntos no Rio, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em apenas 58 minutos. Na final, brasileiro e croata vão enfrentar os vencedores do duelo entre os locais Bob e Mike Bryan e a dupla formada pelo romeno Horia Tecau e pelo holandês Jean Rojer.

Melo e Dodig vão disputar a terceira final na temporada 2016. Eles foram campeões do Masters 1000 de Toronto, no Canadá, e vice na grama do Torneio de Nottingham, na Inglaterra. O brasileiro busca seu 21º título no circuito profissional, sendo o sexto ao lado de Ivan Dodig.