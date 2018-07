Melo e Dodig estreiam no ATP Finals contra campeões do US Open

Líder do ranking mundial de duplas, o brasileiro Marcelo Melo já conhece o início do seu caminho em busca do primeiro título de ATP Finals. Jogando com o croata Ivan Dodig, Melo estreia na competição em Londres na próxima segunda-feira, contra a dupla francesa Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut, atual campeã do US Open. No histórico entre os dois times, apenas um jogo, com vitória dos franceses.

Pelo formato do ATP Finals, os vencedores dos duelos da primeira rodada se enfrentam na segunda. Assim, se vencerem os franceses, Melo e Dodig jogam, na quarta, contra quem ganhar o duelo entre Jean-Julien Rojer (Holanda)/Horia Tecau (Romênia) e Marcin Matkowski (Polônia)/Nenad Zimonjic (Sérvia). Se perderem, jogam contra o time derrotado no outro confronto.

Contra Rojer/Tecau, Melo/Dodig fez apenas um jogo e venceu. Já diante de Matkowski/Zimonjic o histórico é equilibrado, com uma vitória de cada lado. Os dois primeiros de cada chave avançam para a semifinal.

No outro grupo estão os irmãos Bryan (EUA), agora vice-líderes do ranking de duplas, Jamie Murray (Grã-Bretanha)/John Peers (Índia), Simone Bolelli/Fabio Fognini (Itália) e Rohan Bopanna (Índia)/Florin Mergea (Romênia).