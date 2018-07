Melo e Dodig se garantem nas semifinais em Barcelona

BARCELONA - O croata Ivan Dodig e o brasileiro Marcelo Melo se classificaram nesta sexta-feira para as semifinais da chave de duplas do Torneio de Barcelona, disputado em quadras de saibro. Eles avançaram com a vitória, de virada, sobre o polonês Lukasz Kubot e o sueco Robert Lindstedt por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 10/7, em 1 hora e 7 minutos.

Os adversários de Melo e Dodig na luta por uma vaga na decisão já estão definidos e serão o sérvio Nenad Zimonjic e o canadense Daniel Nestor. Nesta sexta-feira, eles passaram pelo indiano Rohan Bopanna e pelo pasquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi (6/7, 7/5 e 10/7).

No primeiro set, Kubot e Lindstedt conseguiram quebras de saque no primeiro e sétimo games e venceram com facilidade por 6/2. A reação de Melo e Dodig veio na segunda parcial. Eles converteram um break point no sexto game e fecharam o ser em 6/3, provocando a realização do match tie-break.

Dodig e Melo, então, se deram melhor e derrotaram os atuais campeões do Aberto da Austrália. Agora, vão tentar disputar uma decisão pela segunda semana seguida - na última, foram vice-campeões do Masters 1000 de Montecarlo.

SIMPLES

Também nesta sexta-feira, uma das semifinais da chave de simples de Barcelona foi definida. O japonês Kei Nishikori, número 17 do mundo, ficou a uma partida da decisão ao derrotar o croata Marin Cilic, 27º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.

Seu próximo oponente será o letão Ernests Gulbis. O número 23 do mundo avançou ao derrotar o russo Teymuraz Gabashvili, 55º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.