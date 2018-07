Melo e Dodig avançam às semis de Cincinnati com dificuldade

O brasileiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig tiveram muita dificuldade, mas garantiram vaga nas semifinais do Masters 1000 de Cincinnati nesta sexta-feira. Cabeças de chave número 2, eles derrotaram o indiano Rohan Bopanna e o romeno Florin Mergea por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 1/6 e 14/12.

Melo e Dodig precisaram de pouco mais de uma hora para passar pelos quintos cabeças de chave do torneio. Depois de um primeiro set totalmente dominado pelo brasileiro e pelo croata, os adversários responderam na mesma moeda na segunda parcial. Somente no fim do desempate, Melo e Dodig fizeram o favoritismo valer e levaram a melhor.

Agora, eles terão pela frente os sextos cabeças de chave da competição. O polonês Marcin Matkowski e o sérvio Nenad Zimonjic derrotaram nas quartas de final o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e enfrentarão o brasileiro e o croata.

Passamos para a Semi aqui em Cincinnati, hoje ganhamos por 14/12 no match tiebreak. Vaaamo q vaamo #melododig — Marcelo Melo (@marcelomelo83) 21 agosto 2015

SIMPLES

Na chave de simples, o ucraniano Alexandr Dolgopolov foi o responsável pela principal surpresa do dia. Sem maiores dificuldades, o número 66 do mundo, vindo qualifying, derrotou o checo Tomas Berdych por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Agora, terá como adversário na semifinal o número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic.