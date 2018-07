Melo e Dodig superam dupla checa e se garantem na final em Paris Número 1 no ranking de duplistas, o brasileiro Marcelo Melo segue em grande fase no circuito mundial do tênis. Neste sábado, o tenista mineiro e o croata Ivan Dodig se classificaram para a decisão do Masters 1000 de Paris ao derrotarem os checos Tomas Berdych e Radek Stepanek por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 10/5, em 1 hora e 16 minutos.