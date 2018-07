Melo e Dodig vencem e vão à final nas duplas no Torneio de Acapulco

O brasileiro Marcelo Melo garantiu vaga na decisão da chave de duplas do Torneio de Acapulco. Na noite de sexta-feira, ele e o croata Ivan Dodig tiveram bastante dificuldade, mas confirmaram o favoritismo e derrotaram os colombianos Juan Sebastian Cabral e Robert Farah por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 7/6 (8/6) e 10/4.

Cabeças de chave número 1, Melo e Dodig encontraram rivais inspirados do outro lado, mas ao vencerem os quartos favoritos do torneio alcançaram sua primeira final em 2015. O brasileiro quebrou um incômodo tabu de três derrotas em semifinais na temporada: em Auckland, no Aberto da Austrália e no Brasil Open - neste último atuou ao lado de Julian Knowle.

Na decisão eles terão um adversário teoricamente mais fácil: a dupla Mariusz Fyrstenberg e Santiago González. O polonês e o mexicano passaram pelo bielo-russo Max Mirnyi e pelo dominicano Victor Estrella Burgos por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3).

SIMPLES

A chave de simples também conheceu seus finalistas na sexta-feira. Cabeça de chave número 1, o japonês Kei Nishikori garantiu vaga na decisão ao passar com dificuldades pelo sul-africano Kevin Anderson, e enfrentará o segundo favorito da competição, o espanhol David Ferrer, que eliminou o norte-americano Ryan Harrison.

Diante do cabeça de chave número 4, Nishikori precisou mostrar todo seu jogo para vencer por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/3. Já Ferrer até chegou a tomar um susto no início, mas depois atropelou Ryan Harrison por 2 sets a 1, com direito a dois "pneus": 4/6, 6/0 e 6/0.

Na decisão, os tenistas se enfrentarão pela 11.ª vez no circuito da ATP, com ampla vantagem para Nishikori, que venceu em sete oportunidades. A última vitória de Ferrer aconteceu em 2013, em Miami. De lá para cá, são cinco triunfos consecutivos para o japonês.