Melo é eliminado por dupla colombiana nas semifinais do Masters 1000 de Roma

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot perderam a chance de ir à final do torneio de duplas do Masters 1000 de Roma, neste sábado, ao serem derrotados pelos colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 e 10/8 no match tie-break.

A derrota veio mesmo após Melo e Kubot saírem na frente ao vencer o primeiro set com certa facilidade por 6/2. Depois, a parceria colombiana levou a melhor, como já acontecera nas quartas de final do mesmo torneio em 2018, que terminou com o título dos sul-americanos.

Melo e Kubot iniciaram o jogo com duas quebras de saque, abrindo 5/2 e fechando a parcial em seguida por 6/2. No segundo set, os colombianos reagiram. Cada dupla converteu um break point, com Farah e Cabal se dando melhor no tie-break. A definição, então, foi para o match tie-break, quando os colombianos voltaram a vencer.

Na final, a dupla da Colômbia terá como adversários a parceria Raven Klaasen (África do Sul)/Michael Venus (Austrália), que passou por Mate Pavic (Croácia)/Oliver Marach (Áustria) na outra semifinal.