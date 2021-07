Melo e Kubot buscam vaga nas quartas de final em Wimbledon nesta segunda-feira

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot dão início à segunda semana em Wimbledon em busca da vaga nas quartas de final do Grand Slam, em Londres, na Inglaterra. Após as boas atuações dos dois primeiros jogos, a dupla - cabeça de chave número 8 - entra em quadra nesta segunda-feira, por volta das 8h30 (de Brasília), pelas oitavas de final.

Os adversários serão o britânico Lloyd Glasspool e o finlandês Harri Heliovaara, na grama do All England Club. Campeões de 2017, Melo e Kubot estão juntos pelo quarto ano no torneio, em que o brasileiro participa pela 14.ª vez na carreira.

"Vamos que vamos para esta segunda semana, a partir de agora em melhor de cinco sets, usando toda a confiança dos dois primeiros jogos aqui", afirmou Melo.

Wimbledon não teve jogos neste domingo, dia de folga na programação, depois das disputas da primeira semana, que começaram no último dia 28. O Grand Slam será realizado até o próximo domingo, com a final de duplas marcada para sábado. Em função das chuvas nos primeiros dias do torneio, as partidas de duplas das duas rodadas iniciais foram em melhor de três sets. A partir das oitavas de final, passam a ser em melhor de cinco.

No ranking mundial individual de duplas da ATP, Melo está em 19.º lugar, com 5.040 pontos. Kubot é o 17.º, com 5.130.