Melo e Kubot caem na semifinal em Viena e perdem invencibilidade de 10 jogos

O embalo pela conquista de dois títulos seguidos no circuito profissional - ATP 500 de Pequim e o Masters 1000 de Xangai, ambos na China - acabou nesta sexta-feira para Marcelo Melo e Lukasz Kubot. Pela semifinal do ATP 500 de Viena, na Áustria, a dupla formada pelo brasileiro e pelo polonês foi superada de virada pelos britânicos Joe Salisbury e Neal Skupski por 2 sets a 1 - com parciais de 2/6, 6/3 e 10 a 8 no match tie-break.

O resultado negativo encerra uma invencibilidade de 10 partidas da dupla cabeça de chave número 2 na Áustria, que já está classificada para o ATP Finals, com as oito melhores parcerias da temporada de 2018, em novembro, na cidade de Londres, na Inglaterra. Antes, a partir de segunda-feira, os dois disputarão o Masters 1000 de Paris, na França.

Campeões em 2015 e 2016, Melo e Kubot tentavam chegar a mais uma final em Viena. Em quatro participações no torneio - no ano passado foram até as quartas de final -, somam agora 11 vitórias e apenas duas derrotas no ATP 500 austríaco.

Em quadra, o brasileiro e o polonês não deram qualquer chance aos britânicos no primeiro set e venceram com facilidade por 6 a 2. Na segunda parcial, Salisbury e Skupski aproveitaram a única chance de quebra que tiveram, no sexto game, e empataram o jogo, levando a definição para o match tie-break.

No desempate final, os britânicos começaram melhor e chegaram a abrir 5 a 3. Mas, então, Melo e Kubot reagiram e fizeram 8 a 7 com dois saques a favor. O problema é perderam os dois serviços e encararam o match-point contra, sendo derrotados na primeira oportunidade que os rivais tiveram de fechar.