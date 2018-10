Melo e Kubot disputam prêmio de melhor dupla do ano em votação do público

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot estão na briga por mais um título nesta temporada. Mas será um troféu obtido fora das quadras. Eles disputam o prêmio de melhor dupla da temporada, em votação do público pelo site da Associação dos Tenistas Profissionais ( ATP).

A votação está aberta até esta sexta-feira. Para votar, clique aqui. Melo e Kubot ocupam no momento a terceira colocação do ranking da temporada nas duplas. Individualmente, eles dividem a quarta posição.

"As últimas semanas foram muito boas, logicamente, pelos resultados. Eu e o Lukasz temos jogado muito bem. Em Viena, foi um detalhe, que desta vez não foi para o nosso lado. Eles (Salisbury e Skupski) jogaram muito bem também. Foi um excelente jogo. Agora é colocar essa confiança dos torneios que tivemos aqui para Paris e, depois, para o Finals, seguindo essa mesma rotina de treino, de pensamento, que a chance de continuar tendo bons resultados é grande", comenta Melo.

Ele e o polonês vêm de derrota na semifinal em Viena, na Áustria. Mas antes acumularam dois títulos em sequência, em Pequim e em Xangai, ambos na China. Pouco antes, foram vice campeões do US Open, em Nova York. É com esta confiança que a dupla disputará o Masters 1000 de Paris, nesta semana.

"Vamos passo a passo. Estamos em Paris desde sábado e já iniciamos os treinos aqui. Do US Open para cá, a gente vem só crescendo. Acho que voltamos a jogar o nosso nível, então é seguir firme e manter o foco", diz o brasileiro, que também está de olho no ATP Finals.

O Finals encerra a temporada ao reunir as oito melhores duplas do ano em Londres, entre os dias 11 e 18 de novembro.