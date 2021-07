Melo e Kubot levam virada de croatas e são eliminados em Wimbledon

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot ficaram muito perto de alcançar as semifinais de Wimbledon. Nesta terça-feira, eles abriram 2 a 0 diante dos croatas Nikola Mektic e Mate Pavic, principais favoritos ao título, mas levaram a virada e foram eliminados. O jogo na quadra 1 foi definido após 3h40, com parciais de 3/6, 4/6, 6/4, 7/6(7/4) e 6/4.

Campeões de Wimbledon em 2017, Melo e Kubot, que retomaram a parceria em maio deste ano, tiveram um ótimo início, mas não conseguiram definir a partida e viram os fortes oponentes crescerem a partir do terceiro set. Mate Pavic e Nikola Mektic lideram o ranking nas duplas e já venceram sete torneios nesta temporada.

Leia Também Barty bate compatriota e buscará final inédita em Wimbledon

A queda de Melo significa a despedida do Brasil na chave de duplas no tradicional torneio londrino disputado na grama. Além do tenista mineiro, também participaram do Grand Slam Bruno Soares, Marcelo Demoliner e Rafael Matos, e o cearense Thiago Monteiro, além da paulista Luisa Stefani nas duplas femininas. O País ainda tem representantes na chave juvenil.

Os adversários de Pavic e Mektic na semifinal podem ser os colombianos Robert Farah e Juan Sebastian Cabal, atuais campeões do Grand Slam londrino, ou a dupla formada pelo britânico Joe Salisbury e o norte-americano Rajeev Ram.

Na quadra 1, Melo e Kubot tiveram ótima exibição no primeiro e segundo set, com um saque impecável e poucos erros. Eles obtiveram a única quebra na primeira parcial no sexto game e, no segundo set, conseguiram a quebra no início, na única oportunidade que tiveram, sustentando a vantagem até o fim da parcial.

A história mudou, no entanto, a partir do terceiro set, no qual o brasileiro e o polonês tiveram seu serviço quebrado e não aproveitaram as chances que tiveram. Na parcial seguinte, não houve quebras. No tie-break, a dupla croata foi muito firme no saque, pressionou nas devoluções, abriram 5 a 0 e sustentaram a vantagem. No quinto e decisivo set, o panorama seguiu semelhante. Pavic e Mektic, em grande fase, mantiveram o bom saque obtiveram o break no penúltimo game da partida, abrindo a brecha para definirem o duelo no saque.

Marcelo Melo retorna a Belo Horizonte para treinar ao lado de Bruno Soares em preparação aos Jogos Olímpicos de Tóquio. As competições de tênis no Japão têm início em 24 de julho.

No ranking mundial individual de duplas da ATP, Melo está em 19.º lugar, com 5.040 pontos. Kubot é o 17.º, com 5.130.