Melo e Kubot perdem nas quartas e são eliminados no Masters de Paris

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot foram eliminados do Masters 1000 de Paris, na França, nesta sexta-feira. Eles foram batidos pelo espanhol Marcel Granollers e pelo norte-americano Rajeev Ram pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1h03min, pelas quartas de final.

"Hoje, eles realmente jogaram um outro nível de tênis, muito bem, do começou ao fim. Nós tentamos de tudo, trocamos várias formas de jogar, mas nos surpreenderam, jogando muito bem. Faz parte, às vezes encaixa o dia e hoje estava no dia deles. Não jogamos mal, jogamos normal, mas não conseguimos encontrar uma saída pelo nível que estavam", analisou Melo.

Com o resultado, Melo e Kubot se despedem do torneio com apenas uma vitória nesta edição, já que estrearam direto na segunda rodada. Eles eram os atuais campeões deste último Masters do ano. Agora, vão concentrar seu foco no ATP Finals, que vai encerrar a temporada ao reunir as oito melhores duplas da temporada, em Londres, entre os dias 11 e 18.

"Agora é descansar um pouco e começar os treinos de novo já em Londres, pensando no Finals. Devemos chegar na segunda-feira próxima. Vamos focar. Estamos jogando bem, com confiança alta para Londres", projetou o brasileiro, que formava a dupla cabeça de chave número três em Paris.

Os resultados do dia nas duplas na capital francesa definiu a liderança do ranking ao fim da temporada. E ela ficará com o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic, que são os atuais número 1 do mundo. Eles vão terminar a temporada no topo pela primeira vez em suas carreiras.

Em Paris, eles avançaram às semifinais nesta sexta ao vencerem o norte-americano John Isner e o britânico Neal Skupski por 7/6 (8/6), 6/7 (4/7) e 12/10. Na briga pela vaga decisão, eles vão duelar justamente contra os algozes de Melo e Kubot.

CHAVE DE SIMPLES

Na outra chave da competição, avançaram nesta sexta o austríaco Dominic Thiem e o russo Karen Khachanov. O primeiro, cabeça de chave número seis, precisou buscar a virada para superar o norte-americano Jack Sock, atua campeão, por 2 a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4. Khachanov, por sua vez, eliminou o alemão Alexander Zverev por 6/1 e 6/2.

Thiem e Khachanov vão se enfrentar na semifinal. Será o primeiro confronto entre os dois no circuito profissional. A outra semi será definida ainda nesta sexta. O sérvio Novak Djokovic encara o croata Marin Cilic e o suíço Roger Federer terá pela frente o japonês Kei Nishikori.