Melo e Kubot são eliminados nas quartas de final no Torneio de Colônia

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot foram eliminados nesta sexta-feira nas quartas de final do Torneio de Colônia, na Alemanha. Os duplistas foram superados pelo neozelandês Marcus Daniell e pelo austríaco Philipp Oswald por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 10/3, em 1h27min de jogo. "Eles jogaram bem. Aproveitaram o ritmo e a confiança, já que estão vindo de um título (campeões no ATP 250 da Sardenha). De qualquer forma, foi uma boa sequência de jogos. E vamos para Viena amanhã (sábado)", comentou o brasileiro, que formava a dupla cabeça de chave número 1 do torneio ao lado de Kubot.

Com a derrota, brasileiro e polonês encerram a série de dois torneios consecutivos disputados em Colônia, de mesmo nível (ATP 250), em duas semanas seguidas. Na semana passada, eles foram vice-campeões. Agora, a dupla vai seguir para a Áustria, onde disputa o Torneio de Viena, de nível ATP 500, a partir de segunda-feira.

Na sequência, os tenistas competirão no Masters 1000 de Paris. Melo e Kubot buscam somar o máximo de pontos nos dois torneios para assegurar vaga no ATP Finais, no fim do ano. A competição, que vai encerrar a temporada, reúne os oito melhores tenistas de simples e as oito melhores de duplas do ano em Londres. No momento, eles formam a 12ª melhor dupla de 2020.