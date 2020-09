Melo e Kubot são eliminados nas quartas em Hamburgo e agora focam Roland Garros

Ainda em busca de uma regularidade depois da paralisação do circuito por causa da pandemia do novo coronavírus, o tenista brasileiro Marcelo Melo e seu parceiro polonês Lukasz Kubot não tiveram um bom desempenho nesta quinta-feira e foram eliminados nas quartas de final do ATP 500 de Hamburgo, disputado em quadras de saibro na Alemanha. Cabeças de chave número 3, os dois perderam para o australiano John Peers e o neozelandês Michael Venus por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/2, em 58 minutos.

Agora, Melo e Kubot voltam as suas atenções para Roland Garros, Grand Slam que começa neste domingo, em Paris, na França, na sequência da gira europeia no saibro. Na primeira competição neste tipo de piso, o Masters 1000 de Roma, na Itália, a dupla não foi bem e caiu logo na estreia para os locais Simone Bolelli e Fabio Fognini.

Com um desempenho oscilante na temporada, Melo e Kubor buscam pontos para se classificarem ao ATP Finals, em Londres, que será em novembro. Neste momento, os dois ocupam a 11.ª colocação, com 905, e precisam estar entre os oito melhores. No ranking individual de duplas da ATP, o brasileiro e o polonês estão empatados em oitavo lugar, com 5.140 pontos.

Na chave de simples, o grego Stefanos Tsitsipas, cabeça de chave número 2 e principal favorito ainda vivo na competição depois da eliminação do russo Daniil Medvedev na estreia, se classificou às quartas de final com a vitória sobre o uruguaio Pablo Cuevas em sets diretos, com parciais de 7/5 e 6/4.

Tsitsipas terá agora pela frente o sérvio Dusan Lajovic, responsável pela eliminação do russo Karen Khachanov, oitavo pré-classificado, com o triunfo por 6/1 e 6/2.

Também nesta quinta-feira, o norueguês Casper Ruud segue em boa fase. O semifinalista do Masters 1000 de Roma, na semana passada, ganhou do italiano Fabio Fognini por 2 sets a 0 - com um duplo 6/3 - e avançou para encarar nas quartas de final o francês Ugo Humbert, que bateu o checo Jiri Vesely por 6/4 e 6/3.