Melo e Kubot são superados por franceses e dão adeus ao sonho do bi em Wimbledon

Cabeças de chave número 1 de Wimbledon e campeões em 2017, o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot foram derrotados pelos franceses Nicolas Mahut e Edouard Roger-Vasselin por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 6/7 (5/7), 6/3 e 6/3, nesta terça-feira, em Londres, e deram adeus ao sonho do bicampeonato nas quartas de final do torneio masculino de duplas do Grand Slam inglês.

LEIA TAMBÉM > Svitolina avança em Wimbledon e será 1ª ucraniana a jogar semifinal de Grand Slam

Com a eliminação, o Brasil viu o seu último representante se despedir desta disputa masculina da competição, na qual anteriormente Marcelo Demoliner e Bruno Soares caíram com os seus respectivos parceiros. O primeiro deles, atuando ao lado do indiano Divij Sharan, havia sido batido justamente por Melo e Kubot na última segunda-feira.

Já Soares, jogando com o seu novo parceiro, o croata Mate Pavic, foi superado de virada pelo mexicano Santiago Gonzalez e pelo paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi em partida válida ainda pela segunda rodada na capital inglesa.

No duelo desta terça-feira, o brasileiro e o polonês não conseguiram exibir eficiência no saque nesta terça e, juntos, cometeram nada menos do que 13 duplas faltas, contra cinco de Mahut e Roger-Vasselin. Assim, os franceses se aproveitaram da deficiência neste fundamento e foram felizes em seis de 13 chances de quebrar o serviço dos seus rivais, que converteram três de cinco break points.

Para completar, Melo e Kubot somaram 15 erros não forçados, enquanto os franceses contabilizaram apenas sete e dispararam 21 bolas vencedoras, diante de 11 winners dos seus oponentes. Por fim, o brasileiro e o polonês terminaram o jogo com seis aces, contra 11 conseguidos pelos vencedores.

Campeão de duplas de Wimbledon em 2016, quando fez parceria com o compatriota Pierre-Hugues Herbert, Mahut agora vem conseguindo sucesso na competição ao lado de Roger-Vasselin. Antes de despachar os cabeças de chave número 1, os dois desbancaram o favoritismo dos irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan, tricampeões do Grand Slam inglês, também por 3 sets a 1.

MURRAY E SERENA PEGARÃO SOARES

Depois de terem estreado com sucesso a parceria que formaram para o torneio de duplas mistas desta edição de Wimbledon, Andy Murray e Serena Williams voltaram a vencer nesta terça-feira e avançaram às oitavas de final do Grand Slam. Dois ex-líderes dos rankings de simples, o britânico e a norte-americana desta vez superaram o francês Fabrice Martin e Raquel Atawo, dos Estados Unidos, por 7/5 e 6/3.

Com o novo triunfo, Murray e Serena avançaram para encarar na próxima fase a parceria formada pelo brasileiro Bruno Soares e a norte-americana Nicole Melichar. Antes do duelo desta terça, o escocês e heptacampeã de Wimbledon haviam estreado com uma vitória sobre o alemão Andreas Mies e a chilena Alexa Guarachi por 2 sets a 0.

Antes de iniciar participação no torneio de duplas mistas, o britânico foi à quadra para jogar pelas duplas masculinas. E ele e o francês Pierre-Hugues Herbert foram eliminados na segunda rodada pelos croatas Nikola Mektic e Franko Skugor.