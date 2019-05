Melo e Kubot sofrem, mas garantem lugar nas oitavas em Paris

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot levaram um susto nesta quinta-feira, mas evitaram uma queda precoce em Roland Garros. Principais candidatos ao título, eles perderam o primeiro set para o neozelandês Marcus Daniell e o holandês Wesley Koolhof, mas buscaram a virada e venceram por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/4, em 1h51min.

O triunfo garantiu Melo e Kubot nas oitavas de final. A dupla cabeça de chave número 1 do Grand Slam francês vai encarar na sequência os vencedores da partida do holandês Matwe Middelkoop e do alemão Tim Puetz contra os franceses Jeremy Chardy e Fabrice Martin - este jogo deve ser disputado ainda nesta quinta.

Irregulares no primeiro set, Melo e Kubot perderam o saque por duas vezes na parcial e só obtiveram uma quebra. Em desvantagem no placar, eles buscaram a reação na segunda parcial. Faturaram duas quebras, não perderam o serviço em nenhum momento e decretaram o empate no placar.

O terceiro set foi o mais equilibrado do confronto. Brasileiro e polonês obtiveram apenas uma quebra para decidir o jogo. E não tiveram o saque sob ameaça em nenhum momento da parcial.

O Brasil conta com mais um representante na chave de duplas. Marcelo Demoliner joga ao lado do indiano Divij Sharan. Após vencerem na estreia, na quarta, eles vão enfrentar os cabeças de chave número 8, o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers. Bruno Soares e o britânico Jamie Murray foram eliminados logo na estreia - e encerraram a parceria no circuito.

CHAVE DE SIMPLES

Atual vice-campeão e um dos candidatos ao título na chave de simples, o austríaco Dominic Thiem voltou a encontrar dificuldades em Paris, nesta quinta. Como aconteceu na estreia, o quarto cabeça de chave precisou jogar por quatro sets para avançar.

Desta vez, o desafio foi contra o casaque Alexander Bublik, atual 91º do mundo. O número quatro do mundo venceu por 3 a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (6/8), 6/3 e 7/5. Na terceira rodada, Thiem vai encarar o uruguaio Pablo Cuevas, que contou com o abandono do britânico Kyle Edmund no início do terceiro set. Cuevas vencia por 7/6 (7/3), 6/3 e 2/1.

Já Diego Schwartzman decepcionou nesta quinta. Após chegar às quartas de final no ano passado, o 17º cabeça de chave foi eliminado na segunda rodada pelo compatriota Leonardo Mayer por 4/6, 6/3, 6/4 e 7/5. Mayer enfrentará agora o local Nicolas Mahut.