Melo e Kubot suam, mas vencem jogo interrompido na estreia do Rio Open

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot estrearam com vitória no Rio Open nesta quinta-feira. Depois de o duelo ser interrompido na noite de quarta por causa da chuva, a dupla cabeça de chave número 1 confirmou o favoritismo sobre o chileno Nicolas Jarry e o checo Jiri Vesely nesta tarde por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 10/4.

O duelo era previsto para terminar na quarta, mas a forte chuva que caiu no Rio de Janeiro impediu. Melo e Kubot haviam vencido o primeiro set e estavam empatados por 4 a 4 com os adversários no segundo quando a tempestade tornou impossível a continuação da partida.

O confronto só seria retomado nesta quinta, e com Melo e Kubot em baixa. A dupla foi quebrada logo de cara no saque do polonês e viu Jarry e Vesely empatarem. Mas no set de desempate, falou mais alto a experiência dos favoritos, que se impuseram e fecharam o duelo em 1h25min.

Agora, Melo e Kubot esperam os adversários das quartas de final e podem até encarar uma dupla brasileira. Eles terão pela frente os vencedores do confronto dos donos da casa André Sá e Thomaz Bellucci com os argentinos Andres Molteni e Horácio Zeballos.