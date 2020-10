Melo e Kubot vão à final no Torneio de Colônia; Zverev decide com Aliassime

O brasileiro Marcelo Melo vai disputar neste domingo sua 64ª final no circuito profissional. Ele o polonês Lukasz Kubot avançaram à decisão do Torneio de Colônia, na Alemanha, ao vencerem neste sábado o sul-africano Raven Klaasen e o austríaco Oliver Marach, que formam a dupla cabeça de chave número três da competição de nível ATP 250.

Os principais candidatos ao título levaram a melhor pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h14min. Na final, eles vão encarar os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, que também são especialistas em duplas e compõem a parceria cabeça de chave número dois.

"Hoje fizemos mais um belo jogo. Conseguimos imprimir nosso ritmo desde o começo. Já saímos com uma quebra no primeiro game. Abrimos dois breaks, eles recuperaram um. E conseguimos controlar para finalizar o primeiro set. No segundo, nos livramos de uma situação complicada, deles passarem na frente, e acabamos quebrando logo depois e fechando o jogo", analisou Melo.

O brasileiro e o polonês vêm em ascensão nesta semana, após atuações irregulares na retomada do circuito, em agosto, após a paralisação causada pela pandemia. "Acho que a precisão de hoje, que conseguimos usar, veio dos dois primeiros jogos. Então amanhã (domingo) temos de aproveitar essas três partidas, todas essas chances que tivemos, como recuperamos. É um jogo duríssimo. Todos conhecem os franceses que vamos jogar. Agora é imprimir o nosso jogo de novo, desde o começo."

Melo e Kubot buscam o segundo título na temporada. Em fevereiro, eles foram campeões em Acapulco, no México. O brasileiro vai disputar sua 64ª final da carreira, sendo a 25ª ao lado de Kubot. Recordista brasileiro, Melo mira o 35º título.

ZVEREV TAMBÉM DECIDE TÍTULO

Na chave de simples em Colônia, o local Alexander Zverev confirmou o favoritismo e alcançou a final. No domingo, ele vai decidir o título com o canadense Felix Auger-Aliassime.

Neste sábado, Zverev superou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 7/5 e 7/6 (7/3). Aliassime, por sua vez, eliminou outro tenista da Espanha, Roberto Bautista Agut, por 6/3, 1/6 e 6/3. Enquanto o canadense busca seu primeiro título de nível ATP, em sua sexta final, Zverev, atual sétimo do mundo, tenta faturar seu 12º troféu no circuito.