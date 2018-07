Melo e Kubot vencem final e são campeões de duplas em Hertogenbosch

O brasileiro Marcelo Melo conquistou neste sábado o título da chave de duplas do Torneio de Hertogenbosch, ATP 250 holandês realizado em quadras de grama que serve de preparação para o Grand Slam de Wimbledon. Ele e o polonês Lukasz Kubot garantiram o troféu ao derrotarem na decisão o sul-africano Raven Klaasen e o norte-americano Rajeev Ram por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Na final entre as duas duplas principais candidatas ao título, os cabeças de chave número 1 não deram chances para os segundos favoritos. Melo e Kubot dominaram completamente a partida e confirmaram uma quebra de serviço em cada set para fechar o confronto em apenas 1h05min de jogo.

Com o triunfo, Melo e Kubot também garantiram o terceiro troféu na temporada, depois de terem vencido em Miami e Madri. Esta, aliás, foi a quarta decisão disputada por eles em 2017, sendo que foram derrotado somente em Indian Wells, justamente para Klaasen e Ram.

O resultado deixará Melo mais próximo dos líderes do ranking de duplas, no qual o brasileiro é atualmente o quarto colocado. Kubot é o décimo. Na corrida dos campeões, no entanto, a dupla ocupa a primeira colocação e vai estender a vantagem para os segundos, o australiano John Peers e o finlandês Henri Kontinen.

STUTTGART

No Torneio de Stuttgart, foi definida neste sábado a dupla adversária do brasileiro Bruno Soares e do britânico Jamie Murray na final. Serão o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic, que surpreenderam na semifinal os favoritos, os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3.

Marach e Pavic são os cabeças de chave número 4 da competição e bateram os principais favoritos do torneio. Agora, vão encarar no domingo Soares e Murray, que são os segundos cabeças de chave da competição. Esta será apenas a primeira vez que estas duplas se encontram no circuito.