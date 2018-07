Melo e Kubot vencem franceses e conquistam título do Masters de Madri

A folga inesperada no sábado fez bem a Marcelo Melo e Lukasz Kubot. Descansados, eles venceram os franceses Nicolas Mahut e Edouard Roger-Vasselin neste domingo e conquistaram o título da chave de duplas do Masters 1000 de Madri, na Espanha. Brasileiro e polonês fecharam a partida com placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Melo e Kubot faturaram o segundo troféu da temporada, na terceira final do ano. Antes, foram campeões do Masters 1000 de Miami, no piso duro, e levaram o vice-campeonato em Indian Wells, sobre a mesma superfície. Em Madri, brilharam pela primeira vez no ano no saibro, às vésperas de Roland Garros.

Brasileiro e polonês chegaram descansados para a final deste domingo porque não precisaram jogar no sábado, em razão do abandono dos rivais Jack Sock, dos Estados Unidos, e Nick Kyrgios, da Austrália.

Na decisão, Melo e Kubot oscilaram um pouco no set inicial, até sofrendo uma quebra de saque. Porém, faturaram duas sobre os franceses e abriram vantagem no placar. No segundo set, eles elevaram o nível, principalmente no saque, com até 89% de aproveitamento dos pontos quando jogaram com o primeiro serviço. Sem sofrer quebras, asseguraram a comemoração.

A dupla vai voltar à quadra já nos próximos dias para a disputa do Masters de Roma, também no saibro. Eles vão estrear direto nas oitavas de final, por serem "bye" na chave.