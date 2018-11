Melo e Kubot vencem, mas são eliminados na fase de grupos do ATP Finals

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot enfim venceram a primeira partida da dupla no ATP Finals, nesta sexta-feira, após duas derrotas. Mas não foi o suficiente para avançar à semifinal. Apesar do triunfo sobre o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4, Melo e Kubot foram eliminados do torneio que reúne as oito melhores duplas do ano e que encerra a temporada, em Londres.

Melo e Kubot entraram em quadra nesta sexta em situação complicada em seu grupo. Precisavam vencer em sets diretos e ainda por uma margem boa de pontos em ambas as parciais para reduzir a vantagem dos próprios Marach e Pavic nos critérios de desempate. Mas o placar não foi o suficiente.

O austríaco e o croata ficaram na frente na média de games vencidos e perdidos na disputa até agora, apesar do empate tanto no retrospecto (duas derrotas e uma vitória para cada dupla) na chave e quanto na média de sets.

A primeira vaga do grupo já pertence aos norte-americanos Mike Bryan e Jack Sock. E a segunda está entre Marach/Pavic e os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, que enfrentarão os americanos ainda nesta sexta.

Melo e Kubot fizeram nesta sexta sua melhor apresentação na competição. Mesmo perdendo o saque em um game de cada set, foram superiores, principalmente no segundo set. Brasileiro e polonês exibiram maior concentração e cometerem menos erros em comparação aos jogos anteriores e fecharam a partida após 1h40min.

Com o resultado, e a consequente eliminação, Melo encerra sua temporada, marcada por quatro títulos: Sydney, Halle, Pequim e Xangai. A maior conquista foi a última por ser um torneio de nível Masters 1000. O tenista brasileiro agora vai entrar em férias e deve iniciar a pré-temporada em meados de dezembro. Ele ainda não revelou qual será seu calendário para o início de 2019.