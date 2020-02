Melo e Kubot vencem sérvios de virada e fazem primeira final do ano no México

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot derrotaram de virada os sérvios Nikola Cacic e Dusan Lajovic, com parciais de 6/7 (6/8), 6/0 e 10/6, e avançaram à final do Torneio de Acapulco, no México, onde vão disputar a primeira decisão nesta temporada.

A disputa do primeiro título do ano não será nada fácil, uma vez que Melo e Kubot enfrentam na final do torneio mexicano os colombianos Robert Farah e Juan Sebastian Cabal, líder e vice-líder do ranking mundial de duplas, respectivamente. Eles não encontraram dificuldade para despachar na semifinal os franceses Adrian Mannarino e Fabrice Martin, com o placar de 6/4 e 6/2.

Melo e Kubot, dupla cabeça de chave número dois do torneio mexicano, entraram em quadra descansados, uma vez que não precisaram jogar o duelo das quartas de final diante da parceria formada pelo norte-americano Taylor Fritz e o búlgaro Grigor Dimitrov pois estes optaram por se concentrar na chave de simples.

O brasileiro e o polonês fizeram um primeiro set ruim, perdido no tie break, mas cresceram na partida, reagindo rapidamente e elevando o nível de jogo consideravelmente, a ponto de aplicar 6/0 na parcial seguinte. O terceiro set foi mais equilibrado, mas prevaleceu a consistência de Melo e Kubot.

A dupla vem de uma boa campanha no saibro do Rio Open, competição na qual chegaram às semifinais. Eles encaram o evento mexicano como grande preparação para os dois primeiros torneios de nível Masters 1000 da temporada, em Indian Wells e Miami, ambos nos Estados Unidos, em março.