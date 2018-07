Melo e Marrero vencem dupla italiana e avançam à final no Rio Open

RIO - O Brasil não deixará de ter representante na final de duplas do Rio Open, após a inesperada eliminação de Bruno Soares nesta sexta-feira. Horas depois da queda do compatriota Marcelo Melo fez bonito no saibro carioca e, ao lado do espanhol David Marrero, venceu os italianos Fabio Fognini e Daniele Bracialli por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 10/8.

A vitória garantiu Melo e Marrero na decisão, justamente contra os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah, que foram os responsáveis pela derrota de Bruno Soares e Alexander Peya, dupla cabeça de chave número 1 do torneio. A final da duplas será disputada neste sábado.

Melo fará sua segunda decisão da temporada neste fim de semana. Na primeira, em Auckland, ele e o austríaco Julian Knowle venceram Soares e Peya e ficaram com o título. Com a vaga neste final, o brasileiro se recupera dos fracos resultados obtidos nas últimas semanas, quando foi eliminado logo na estreia tanto em Zagreb (Croácia) quanto em Roterdã (Holanda).

Uma vitória no sábado também fará com que Melo se aproxima de Soares no ranking de duplas. No momento, ele ocupa o quinto lugar da lista, com dois mil pontos a menos que Soares e Peya, que dividem a terceira colocação - por causa do empate, não há nenhum tenista na quarta posição.