Melo e novo parceiro se sagram campeões do Torneio de Tóquio

O brasileiro Marcelo Melo e o sul-africano Raven Klaasen tiveram sucesso logo no primeiro torneio em que jogaram juntos. Neste domingo, eles se sagraram campeões do Torneio de Tóquio, de nível ATP 500, ao vencerem a boa dupla colombiana formada por Robert Farah e Juan Sebastian Cabal por 7/6 (7/5), 3/6 e 10/7.

Melo chegou ao seu 16º título na carreira, em 34 finais disputadas. Nesta temporada, já é o terceiro troféu. Antes vencera em Roland Garros e em Acapulco, ambos com o parceiro habitual, o croata Ivan Dodig.

Melo e o tenista da Croácia devem voltar a jogar juntos nas próximas semanas, visando a disputa do ATP Finals, que reunirá as oito melhores duplas da temporada no próximo mês, em Londres - a competição encerra o calendário da ATP.

A parceria de Melo com Klaasen é provisória. O brasileiro buscou um novo companheiro de jogo porque Dodig disputa torneios de simples nas próximas semanas para recuperar seu ranking de simples. Mas, no Masters 1000 de Xangai, nesta semana, Melo ainda jogará ao lado do sul-africano.

Com os pontos obtidos neste domingo, Melo se consolida na terceira colocação do ranking individual de duplas, atrás apenas dos irmãos Bob e Mike Bryan.

SIMPLES

Na outra chave de Tóquio, o suíço Stan Wawrinka venceu o francês Benoit Paire por 6/2 e 6/4 e faturou o título no Japão. O atual número quatro do mundo conquistou seu 11º troféu da carreira, o quarto somente neste ano - venceu ainda em Roland Garros, Roterdã e Chennai.