Melo e Sá jogam semifinais em Buenos Aires e Memphis

Atuando com o croata Ivan Dodig, Melo se garantiu nas semifinais do ATP de Memphis ao vencer a parceria formada pelo francês Julien Benneteau e o belga Olivier Rochus por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Com isso, o brasileiro e o tenista da Croácia enfrentarão na próxima fase os britânicos Colin Fleming e Ross Hutchins, que na segunda rodada passaram pelo checo Frantisek Cermak e o eslovaco Filip Polasek por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 10/3 no super tie-break.

Já André Sá foi à semifinal de duplas do Torneio Buenos Aires jogando ao lado do eslovaco Michal Mertinak. Eles avançaram ao derrotarem a dupla formada pelos franceses Jeremy Chardy e Gilles Simon por 2 sets a 0, com 7/6 (7/5) e 6/3. Desta forma, os atuais vice-campeões do Brasil Open se credenciaram para lutar por um lugar na decisão em jogo contra o português Rui Machado e o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo, que na segunda rodada venceram o brasileiro João Souza e o espanhol Pere Riba por 6/4 e 6/1.

FEMININO - Se no torneio masculino de duplas o brasileiro Marcelo Melo foi à semifinal, o feminino de simples em Memphis definiu na última quinta à noite as quatro tenistas que lutarão por um lugar na decisão. E a única cabeça de chave que segue viva na competição é a neozelandesa Marina Erakovic, pré-classificada como quarta maior favorita ao título.

Ela se garantiu na semifinal ao bater a holandesa Michaella Krajicek por 2 sets a 1, com 6/4, 6/7 (2/7) e 6/4. Agora, por uma vaga na decisão, a tenista da Nova Zelândia enfrentará a russa Vera Dushevina, que nas quartas de final superou a francesa Stephanie Foretz Gacon de virada, com 3/6, 6/3 e 6/1.

Já a outra semifinal em Memphis reunirá a italiana Alberta Brianti e a sueca Sofia Arvidsson. A primeira delas bateu a norte-americana Varvara Lepchenko por 7/5 e 6/3, enquanto a segunda passou nas quartas de final pela ucraniana Lesia Tsurenko por 6/2 e 7/6 (11/9).

Outro torneio em andamento nesta semana entre as mulheres, o WTA de Monterrey definiu as suas quartas de final na última quinta-feira à noite. E uma das classificadas para esta fase é a italiana Sara Errani, segunda cabeça de chave, que derrotou a francesa Alize Cornet por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/3. Com isso, ela jogará agora contra Mandy Minella, de Luxemburgo, que venceu a Casaque Yaroslava Shvedova por 2 sets a 1 (6/3, 6/7 (1/7) e 6/4.

Já a húngara Timea Babos brilhou ao eliminar a romena Sorana Cirstea, terceira cabeça de chave, com uma vitória de virada por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4 e 6/2. Assim, ela se credenciou para encarar nas quartas de final a austríaca Patricia Mayr-Achleitner, que superou a checa Eva Birnerova por 6/1 e 6/3.

Outra húngara garantida nas quartas de final é Greta Arn, sexta cabeça de chave, que bateu a croata Maria Abramovic por 6/4 e 6/2 e agora irá enfrentar a russa Nina Bratchikova.