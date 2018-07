Melo e Sá são eliminados na semifinal em Newport Marcelo Melo e André Sá foram eliminados na semifinal do torneio de duplas do ATP 250 de Newport, neste sábado, nos Estados Unidos, ao serem derrotados pelo sueco Johan Brunstrom e pelo canadense Adil Shamasdin por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 10/5.