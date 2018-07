Melo e Soares apostam na experiência para fazer bonito no Finals

Pelo segundo ano seguido, o Brasil terá representantes nas duplas do ATP Finals. Semifinalistas com seus respectivos parceiros em 2013, Bruno Soares e Marcelo Melo retornam a Londres e, assim, igualam o feito de Gustavo Kuerten que jogou a competição em 1999, 2000 e 2001. Os duplistas Carlos Kirmayr, Cássio Motta (atuaram juntos em 1984) e Jaime Oncins (2000) também representaram o País no torneio.

Soares e o austríaco Alexander Peya chegam como a terceira melhor parceria do momento, mas em panorama distinto que em 2013. A parceria decepcionou nessa reta final, somando apenas uma vitória nos últimos seis torneios. O desgaste foi determinante para o baixo rendimento, mas nada que faça o mineiro perder a calma. Para ele, essa é o primeiro lapso da parceria em dois anos e meio juntos. “É normal essa queda, o circuito ficou muito mais equilibrado, duplas fortíssimas foram reeditadas. Houve um cansaço da temporada do piso duro nos EUA seguido da Copa Davis. Mas foi bom esse tempo para descansar a cabeça e chegar forte em Londres”, diz Soares em entrevista ao Estado.

Por sua vez, Melo e o croata Ivan Dodig só conseguiram a classificação em cima da hora. O gigante de 2,03 m elevou o nível principalmente no segundo semestre e foi à semifinal do US Open, fez quartas em Wimbledon, além de ser destaque na Copa Davis contra a Espanha. “Evoluí meu jogo nesse ano, principalmente a devolução e isso acabou ajudando o nosso trabalho”, revela o mineiro à reportagem.

E nem mesmo as lesões de Dodig fizeram Melo perder a confiança. “Não jogamos eventos importantes, foram cerca de 9.000 pontos que perdemos por contusão, e ainda assim nos classificamos. Então, estamos muito confiantes para um bom resultado esse ano”, destaca.

Grupo A

Bob Bryan e Mike Bryan (USA)

Jean-Julien Rojer (NED) e Horia Tecau (ROU)

Lukasz Kubot (POL) e Robert Lindstedt (SWE)

Alexander Peya (AUT) e Bruno Soares (BRA)

Grupo B

Daniel Nestor (CAN) e Nenad Zimonjic (SRB)

Julien Benneteau e Edouard Roger-Vasselin (FRA)

Marcel Granollers e Marc Lopez (ESP)

Ivan Dodig (CRO) e Marcelo Melo (BRA)

Melo será o primeiro brasileiro em quadra na competição. Ele e Dodig estreiam hoje às 16h contra a dupla formada pelo canadense Daniel Nestor e o sérvio Nenad Zimonjic. O Grupo B ainda conta com os espanhóis Marcel Granollers e Marc Lopez e os franceses Julien Benneteau e Edouard Roger-Vasselin.

Amanhã será a vez de Soares começar a caminhada com Peya em partida contra o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau a partir das 10h. Na chave A, ainda aparecem a dupla do polonês Lukasz Kubot e o sueco Robert Lindstedt e a dos irmãos Bob e Mike Bryan, líderes do ranking e algozes do mineiro na semifinal de 2013.

Soares reconhece que a dupla americana é a única em um patamar acima das demais na temporada. Dessa maneira, os brasileiros, com mais experiência, podem ir além da semifinal dessa vez. “Tirando os Bryan, as chances dos demais são muito parecidas. Não dá para escolher adversário no ATP Finals. Temos que dar o melhor em quadra. E a experiência de jogar pela segunda vez vai prevalecer para fazermos um excelente torneio“, garante o mineiro, que foi campeão do US Open em duplas mistas ao lado da indiana Sania Mirza.