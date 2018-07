Melo e Soares avançam às quartas de final em Paris

Melo e Soares salvaram dois break points da parceria italiana no primeiro set, não tiveram nenhuma chance de quebra de serviço, mas foram melhores no tie-break e triunfaram. Na segunda parcial, os brasileiros chegaram a estar em desvantagem de 3/0, mas em seguida venceram três games e levaram o jogo novamente ao tie-break, quando voltaram a triunfar.

A vitória confirma o bom retrospecto de Bruno Soares em Roland Garros. O duplista chegou às semifinais em 2008, jogando ao lado do sérvio Dusan Vemic, e às quartas de final em 2009, em parceria com o zimbabuano Kevin Ullyett. Melo, por sua vez, já alcançou o melhor resultado da sua carreira no Grand Slam francês.

Os tenistas mineiros já conhecem os próximos oponentes em Roland Garros. Melo e Soares vão disputar uma vaga nas semifinais da chave de duplas contra o austríaco Julian Knowle e o israelense Andy Ram.