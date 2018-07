Melo e Soares avançam às semifinais em Estocolmo

Os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares avançaram às semifinais do Torneio de Estocolmo, na Suécia, disputado em quadras rápidas. Nesta quinta-feira, os tenistas mineiros superaram o mexicano Santiago Gonzalez e o alemão Philipp Marx por 2 seta a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 10/5, em 1 hora e 17 minutos.

Melo e Soares começaram melhor a partida e chegaram a abrir 5/2 no primeiro set. Em seguida, porém, passaram a cometer muitos erros e perderam a parcial por 7/5. O revés não abalou a dupla brasileira. Eles reagiram imediatamente e triunfaram no segundo set. E foram superiores aos adversários no match-tie-break para avançar em Estocolmo.

Soares defende o título de duplas conquistado em Estocolmo no ano passado com Kevin Ullyett, do Zimbábue. Nas semifinais, ele e Melo vão enfrentar a parceria vencedora da partida entre Eric Butorac/Jean-Julian Roger e Andreas Siljestrom/Brian Battistone.