Melo e Soares avançam às semifinais no Torneio de Nice Os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares se classificaram nesta quinta-feira para as semifinais da chave de duplas do Torneio de Nice, que é disputado em quadras de saibro e serve de preparação para Roland Garros. A dupla mineira derrotou os norte-americanos Scott Lipsky e Eric Butorac por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4.