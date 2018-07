Melo e Soares avançam para as semifinais do Torneio de Nice

NICE - Os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares se classificaram para as semifinais da chave de duplas do Torneio de Nice, na França, que serve de preparação para Roland Garros. A parceria mineira faturou o título do torneio no ano passado e são os cabeças de chave número 1 da disputa.

Nesta quarta-feira, ele venceram o alemão Dustin Brown e o norte-americano Travis Rettenmaier por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 10/7. Nas semifinais, Melo e Soares vão duelar com o mexicano Santiago Gonzalez e o espanhol David Marrero, que passaram pelos norte-americanos Scott Lipsky e Rajeev Ram, com um duplo 6/4.

Pela chave de simples, o espanhol David Ferrer avançou na sua partida de estreia no ATP 250 francês ao superar o italiano Andreas Seppi por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Nas quartas de final, o número 7 do mundo vai encarar o ucraniano Alexandr Dolgopolov, que derrotou o espanhol Pere Riba com um duplo 7/6.

Número 6 do mundo, Tomas Berdych garantiu presença nas quartas de final ao vencer o francês Adrian Mannarino por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Agora, o tenista checo vai duelar com o letão Ernests Gulbis, que superou o usbeque Denis Istomin (6/3, 4/6 e 6/3).

Os outros dois jogos das quartas de final do Torneio de Nice também estão definidos. O espanhol Nicolas Almagro, que bateu o argentino Carlos Berlocq (6/7, 6/4 e 6/3) vai duelar com o compatriota com o Pablo Andujar, que superou o francês Julien Benneteau (6/3 e 6/4).

Já o romeno Victor Hanescu, que venceu o norte-americano Michael Russel (7/5 e 6/2), medirá forças com o holandês Robin Haase, que superou o ucraniano Sergiy Stakhovsky (6/2 e 6/4).