Melo e Soares caem e Auckland fica sem final entre brasileiros

Atuando com parceiros estrangeiros, Marcelo Melo e Bruno Soares foram derrotados nas semifinal da chave de duplas do Torneio de Auckland, nesta sexta-feira, e assim não farão uma esperada decisão entre tenistas brasileiros na competição que serve de preparação para o Aberto da Austrália, Grand Slam marcado para começar na próxima segunda, em Melbourne.

Cabeças de chave número 2 e principais favorito ao título na Nova Zelândia após a surpreende eliminação dos irmãos Mike e Bob Bryan na estreia, Soares e o austríaco Alexander Peya acabaram eliminados pelo sul-africano Raven Klaasen e o indiano Leander Paes, que venceram por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/3 e 10/4.

Com o triunfo, Klaasen e Paes se credenciaram para encarar na decisão do ATP 250 neozelandês o britânico Dominic Inglot e o romeno Florin Mergea, que na outra semifinal superaram Marcelo Melo e o bielo-russo Max Mirnyi, também por 2 sets a 1, com 6/4, 3/6 e 14/12.

A chave de simples do Torneio de Auckland também definiu nesta sexta-feira os seus dois finalistas. E os dois surpreendentes classificados à decisão jogarão para conquistar o primeiro título de suas respectivas carreiras no circuito principal da ATP.

Um deles será o jovem checo Jiri Vesely, algoz do brasileiro Thomaz Bellucci na estreia, que na semifinal derrotou o experiente sul-africano Kevin Anderson, quarto cabeça de chave, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4). O rival de Vesely na decisão deste sábado será o francês Adrian Mannarino, que superou o seu compatriota Lucas Pouille por 2 sets a 1, com 6/4, 3/6 e 7/5.

SYDNEY

Outro torneio que definiu seus finalistas nesta sexta-feira foi o ATP 250 de Sydney. Um deles será o sérvio Viktor Troicki, que disputará a sua primeira decisão no circuito profissional desde quando retornou de uma suspensão de um ano, que ele recebeu após deixar de fazer um teste antidoping durante o Masters 1000 de Montecarlo.

Troicki se garantiu na final ao superar o luxemburguês Gilles Muller por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/4, e seu rival na luta pelo título será o casaque Mikhail Kukushkin, que na outra semifinal eliminou o argentino Leonardo Mayer, quinto cabeça de chave, por duplo 6/4.