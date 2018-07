Melo e Soares conhecem adversários na chave de duplas de Roland Garros

Os duplistas do Brasil conheceram neste domingo seus futuros rivais na chave de Roland Garros. Marcelo Melo, que mira o retorno ao topo no ranking, e Bruno Soares serão cabeças de chave, juntos dos seus parceiros no saibro de Paris.

Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot, que formam a parceria cabeça de chave número 4, vão estrear contra tenistas da casa. Eles vão enfrentar os experientes franceses Julien Benneteau e Jeremy Chardy. O duelo ainda não tem data definida - a chave de duplas terá início somente na terça-feira. Já Bruno Soares e o escocês Jamie Murray, que faturaram dois títulos de Grand Slam no ano passado, entram em Roland Garros como os cabeças número 5. Na rodada de abertura, eles vão encarar os sérvios Janko Tipsarevic e Viktor Troicki.

Thomaz Bellucci também jogará a chave de duplas, ao lado do argentino Carlos Berlocq. Eles terão pela frente na estreia uma das duplas mais experientes do circuito. Será a parceria formada pelo holandês Jean-Julien Rojer e pelo romeno Horia Tecau, que formam a dupla cabeça de chave número 11.

Marcelo Demoliner e o neozelandes Marcus Daniell terão ainda mais trabalho na rodada de abertura. Vice-campeões do Torneio de Lyon, no sábado, Demoliner e Daniell vão enfrentar o croata Ivan Dodig e o espanhol Marcel Granollers, dois especialistas em duplas. A parceria é a cabeça de chave número 7.

Já o veterano André Sá vai jogar em Paris com Jonathan Erlich. Brasileiro e israelense vão duelar contra o eslovaco Martin Klizan e o português João Sousa. E Rogério Dutra Silva, que também joga simples e formará duplas com o italiano Paolo Lorenzi, vai encarar os espanhóis Guillermo Garcia-López e Pablo Carreño Busta.