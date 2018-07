Melo e Soares eliminam líderes do ranking em Paris

Os mineiros Marcelo Melo e Bruno Soares embalaram de vez na temporada. Neste sábado, os brasileiros conquistaram grande vitória sobre os irmãos Bob e Mike Bryan, líderes do ranking mundial, e avançaram às oitavas de final na chave de duplas de Roland Garros, em Paris.

Mesmo diante dos temidos adversários norte-americanos, a dupla brasileira não se abalou em nenhum momento e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (8/6). Contribuiu para a excelente vitória o bom desempenho no saque de Melo e Soares, que não cederam nenhum break point. Eles, por outro lado, aproveitaram uma de cinco chances de quebra.

Na terceira rodada, os brasileiros encaram os italianos Potito Starace e Daniele Bracciali, que derrotaram o alemão Benjamin Becker e o norte-americano Scott Lipsky por 6/3 e 6/1.

A vitória sobre os irmãos Bryan demonstram que Melo e Soares finalmente encaixaram o jogo. Depois de conquistar o vice-campeonato no Torneio de Auckland no início do ano, a dupla brasileira caiu de produção nos meses seguintes. Mas na semana passada, conquistou o Torneio de Nice e chegou embalada em Roland Garros.

Ainda neste sábado, outro brasileiro avançou na chave de duplas. Ao lado do australiano Stephen Huss, André Sá superou os israelenses Dudi Sela e Jonathan Erlich por 2 sets a 0, com duplo 6/4, e também avançou às oitavas de final.